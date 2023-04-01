AP: экс-президенту США Трампу предъявят минимум одно обвинение в уголовном преступлении

Бывшему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу предъявят как минимум одно обвинение в уголовном преступлении.

Об этом сообщает издание Associated Press со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как пишет издание, предъявленные Трампу обвинения связаны с фальсификацией деловой документации.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу.

Позже стало известно, что прокуратура Манхэттена связалась с командой юристов Трампа относительно явки политика с целью предъявления ему обвинений.

Трамп, в свою очередь, заявил, что предъявленные ему обвинения являются политическим преследованием и вмешательством в президентские выборы.