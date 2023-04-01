Румынский сенатор Шошоакэ предложила в случае аннексии части Украины присоединить Молдавию

Румынский сенатор Диана Шошоакэ представила законопроект, согласно которому парламент страны должен принять решение об объединении Румынии и Молдавии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.

«Парламент Румынии уполномочивает правительство страны безотлагательно, немедленно начать переговоры с властями в Кишинёве, чтобы завершить объединение с Молдавией», — говорится в тексте законопроекта.

Согласно утверждению Шошоакэ, в случае реализации таких планов власти Румынии должны будут уведомить США, НАТО, ООН и ЕС о территориальных изменениях.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что инициатива предполагает «воссоединение Великой Румынии путём присоединения Молдавии и территорий, незаконно удерживаемых Украиной».

23 марта стало известно, что Диана Шошоакэ внесла в сенат Румынии законопроект, который предполагает отказ от добрососедских отношений с Киевом и аннексию части украинской территории в 2027 году.

Политик пояснила, что разработала законопроект, опираясь на резолюцию сената США №148 от 11 июня 1991 года, в котором указана убеждённость сената в том, что США должны «поддерживать право на самоопределение народа Молдавии и Северной Буковины».

После этого МИД Украины сообщил, что Киев инициирует введение санкций против Шошоакэ.