Бизнесмен Рагг: Байден изолировал США в своём стремлении отделить Россию от мира
Об этом Рагг написал в Twitter.
«В стремлении отделить Россию от остального мира Джо Байден изолировал только Соединённые Штаты», — подчеркнул он.
По мнению эксперта, в данный момент Китай, Россия, Индия и Саудовская Аравия сильны настолько, что могут одолеть США.
Рагг добавил, что такое происходит, когда сильным лидерам, таким как президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, противопоставляют «человека с деменцией».
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что об изоляции России говорит только Запад, в то время как развивающиеся страны продолжают диалог с Москвой.
23 февраля газета The New York Times сообщила, что попытки США завести Россию в изоляцию окончились провалом.