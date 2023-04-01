Попытка американского президента Джо Байдена изолировать Россию от остального мира привела к обратному эффекту и стала причиной создания серьёзной антиамериканской коалиции во главе с Москвой. Такое мнение выразил совладелец новостного портала Trending Politics и бизнесмен Коллин Рагг.

Об этом Рагг написал в Twitter.

«В стремлении отделить Россию от остального мира Джо Байден изолировал только Соединённые Штаты», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, в данный момент Китай, Россия, Индия и Саудовская Аравия сильны настолько, что могут одолеть США.

Рагг добавил, что такое происходит, когда сильным лидерам, таким как президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, противопоставляют «человека с деменцией».

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что об изоляции России говорит только Запад, в то время как развивающиеся страны продолжают диалог с Москвой.

23 февраля газета The New York Times сообщила, что попытки США завести Россию в изоляцию окончились провалом.