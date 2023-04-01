Бизнесмен Рагг: Байден изолировал США в своём стремлении отделить Россию от мира

Короткая ссылка
Попытка американского президента Джо Байдена изолировать Россию от остального мира привела к обратному эффекту и стала причиной создания серьёзной антиамериканской коалиции во главе с Москвой. Такое мнение выразил совладелец новостного портала Trending Politics и бизнесмен Коллин Рагг.

Об этом Рагг написал в Twitter.

«В стремлении отделить Россию от остального мира Джо Байден изолировал только Соединённые Штаты», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, в данный момент Китай, Россия, Индия и Саудовская Аравия сильны настолько, что могут одолеть США.

Рагг добавил, что такое происходит, когда сильным лидерам, таким как президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, противопоставляют «человека с деменцией».

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что об изоляции России говорит только Запад, в то время как развивающиеся страны продолжают диалог с Москвой.

23 февраля газета The New York Times сообщила, что попытки США завести Россию в изоляцию окончились провалом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить