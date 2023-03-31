Трамп предупредил сторонников: «Идут не за мной, а за вами»

Экс-президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал статус, связанный с угрозой его ареста и обращённый к его сторонникам.

«Они идут не за мной, а за вами — я просто стою на пути!» — написал он.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу.

Позже стало известно, что прокуратура Манхэттена связалась с командой юристов Трампа относительно явки политика с целью предъявления ему обвинений.

Трамп, в свою очередь, заявил, что предъявленные ему обвинения являются политическим преследованием и вмешательством в президентские выборы.