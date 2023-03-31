Комендант морской пехоты США генерал Дэвид Бергер заявил, что Соединённые Штаты могут потерпеть поражение в возможной войне с КНР в Тихом океане.

Об этом пишет Newsweek.

Отмечается, что армии США не хватает десантных возможностей, которые могут оказаться решающими в конфликте с КНР.

«Этот аспект имеет решающее значение, но Бергер и другие высокопоставленные морские пехотинцы говорят, что их уровень готовности упал до самого низкого уровня за последние годы, до 35% от того, что было необходимо для развёртывания трёх десантных групп готовности», — сказано в материале.

Ранее бывший журналист Fox News, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис заявил, что Вашингтон объявил о подготовке к конфликту с Пекином и Москвой.

25 марта Кэтлин Браш в своей статье для издания The American Thinker заявила, что правительство США неверно подходит к проблеме политической памяти, в отличие от России и Китая, что ставит США в проигрышное положение.