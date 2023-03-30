Бывший журналист Fox News, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис заявил, что Вашингтон объявил о подготовке к конфликту с Пекином и Москвой.

По его словам, Соединённые Штаты объявили, что готовятся к войне с КНР и Россией одновременно.

«Видите, что происходит, когда люди начинают терять власть? Они становятся очень опасными, а США очень быстро теряют власть», — отметил Моррис.

Ранее научный сотрудник Азиатского глобального института Гонконгского университета Эндрю Шэн заявил, что, назвав Китай и Россию «экзистенциальными угрозами», НАТО сделало то, чего всегда боялись военные стратеги, сражаясь против двух соперников на территории, которую не может окружить ни один флот.

Россия и Китай настаивают, чтобы НАТО строго соблюдало свои обязательства, которые касаются регионального и оборонительного характера альянса.