Ведущий Fox News Моррис: США готовятся к войне с Китаем и Россией одновременно

Короткая ссылка
Бывший журналист Fox News, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис заявил, что Вашингтон объявил о подготовке к конфликту с Пекином и Москвой.

По его словам, Соединённые Штаты объявили, что готовятся к войне с КНР и Россией одновременно.

«Видите, что происходит, когда люди начинают терять власть? Они становятся очень опасными, а США очень быстро теряют власть», — отметил Моррис.

Ранее научный сотрудник Азиатского глобального института Гонконгского университета Эндрю Шэн заявил, что, назвав Китай и Россию «экзистенциальными угрозами», НАТО сделало то, чего всегда боялись военные стратеги, сражаясь против двух соперников на территории, которую не может окружить ни один флот.

Россия и Китай настаивают, чтобы НАТО строго соблюдало свои обязательства, которые касаются регионального и оборонительного характера альянса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить