SCMP: НАТО спровоцировало сближение России и Китая, которого боялись военные стратеги

Назвав Китай и Россию «экзистенциальными угрозами», НАТО сделало то, чего всегда боялись военные стратеги, сражаясь против двух соперников на территории, которую не может окружить ни один флот.

AP

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