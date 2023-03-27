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SCMP: НАТО спровоцировало сближение России и Китая, которого боялись военные стратеги

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Назвав Китай и Россию «экзистенциальными угрозами», НАТО сделало то, чего всегда боялись военные стратеги, сражаясь против двух соперников на территории, которую не может окружить ни один флот.
SCMP: НАТО спровоцировало сближение России и Китая, которого боялись военные стратеги
  • AP
  • © livier Matthys

Об этом пишет научный сотрудник Азиатского глобального института Гонконгского университета Эндрю Шэн для издания South China Morning Post.

В статье также говорится, что сближение России и Китая привело к созданию внушительной группы соперников НАТО.

Ранее газета The Washington Post призвала США и их союзников быть готовыми реагировать на растущий альянс России и КНР

Отмечается, что данный альянс способен глубоким образом изменить мировой порядок.

Россия и Китай настаивают, чтобы НАТО строго соблюдало свои обязательства, которые касаются регионального и оборонительного характера альянса.

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