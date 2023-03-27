SCMP: НАТО спровоцировало сближение России и Китая, которого боялись военные стратеги
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Об этом пишет научный сотрудник Азиатского глобального института Гонконгского университета Эндрю Шэн для издания South China Morning Post.
В статье также говорится, что сближение России и Китая привело к созданию внушительной группы соперников НАТО.
Ранее газета The Washington Post призвала США и их союзников быть готовыми реагировать на растущий альянс России и КНР.
Отмечается, что данный альянс способен глубоким образом изменить мировой порядок.
Россия и Китай настаивают, чтобы НАТО строго соблюдало свои обязательства, которые касаются регионального и оборонительного характера альянса.