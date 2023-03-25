AT: США проиграют противостояние делающим упор на патриотизме России и КНР
Она отметила, что рейтинг президента России Владимира Путина составляет 82%, население КНР почти единодушно доверяет лидеру страны Си Цзиньпину, в то время как властям США доверяют менее трети американцев.
«Эти статистические данные не случайны и говорят о неизбежном проигрыше Америки во второй холодной войне», — написала Браш.
По её словам, Россия не сосредотачивает внимание на провалах прошлого, а прославляет героические моменты своей истории.
Автор статьи добавила, что в США концентрируются на негативных страницах своей истории, в результате чего граждане страны больше гордятся флагом ЛГБТ.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что итоги встречи российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина не дают Соединённым Штатам больших ожиданий на скорое завершение украинского конфликта.