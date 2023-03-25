Американское правительство неверно подходит к проблеме политической памяти, в отличие от России и Китая, что ставит США в проигрышное положение, заявила Кэтлин Браш в своей статье для издания American Thinker.

Она отметила, что рейтинг президента России Владимира Путина составляет 82%, население КНР почти единодушно доверяет лидеру страны Си Цзиньпину, в то время как властям США доверяют менее трети американцев.

«Эти статистические данные не случайны и говорят о неизбежном проигрыше Америки во второй холодной войне», — написала Браш.

По её словам, Россия не сосредотачивает внимание на провалах прошлого, а прославляет героические моменты своей истории.

Автор статьи добавила, что в США концентрируются на негативных страницах своей истории, в результате чего граждане страны больше гордятся флагом ЛГБТ.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что итоги встречи российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина не дают Соединённым Штатам больших ожиданий на скорое завершение украинского конфликта.