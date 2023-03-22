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Блинкен назвал конкуренцию с Россией и КНР главным вызовом для США

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Конкуренция с Россией и Китаем является главным вызовом для Соединённых Штатов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен назвал конкуренцию с Россией и КНР главным вызовом для США
  • РИА Новости

«Мир после холодной войны закончился, и сейчас идёт интенсивная конкуренция, чтобы определить будущее», — приводит РИА Новости слова Блинкена в показаниях перед комитетом сената по ассигнованиям.

Он отметил, что Россия и Китай стоят первыми в списке вызовов для США и являются стратегическими конкурентами страны.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что итоги встречи российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина не дают Соединённым Штатам больших ожиданий на скорое завершение украинского конфликта.

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