Блинкен назвал конкуренцию с Россией и КНР главным вызовом для США

Конкуренция с Россией и Китаем является главным вызовом для Соединённых Штатов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мир после холодной войны закончился, и сейчас идёт интенсивная конкуренция, чтобы определить будущее», — приводит РИА Новости слова Блинкена в показаниях перед комитетом сената по ассигнованиям.

Он отметил, что Россия и Китай стоят первыми в списке вызовов для США и являются стратегическими конкурентами страны.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что итоги встречи российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина не дают Соединённым Штатам больших ожиданий на скорое завершение украинского конфликта.