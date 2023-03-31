Захарова: реакция США на арест журналиста Гершковича стала саморазоблачением

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» заявила, что реакция Вашингтона на арест американского журналиста Эвана Гершковича стала саморазоблачением.

«Саморазоблачение так называемого демократического общества, которое проявляет себя просто как либеральная диктатура», — цитирует её РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что со стороны Соединённых Штатов нет никакого расследования, чтобы понять, что случилось с журналистом.

Ранее Захарова предложила главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю, заявившему о переживании за арестованного в России Гершковича, вступиться за основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема.

Американский президент Джо Байден обратился к российским властям с призывом освободить журналиста газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, арестованного 30 марта в России за шпионаж.