Захарова: реакция США на арест журналиста Гершковича стала саморазоблачением
- РИА Новости
«Саморазоблачение так называемого демократического общества, которое проявляет себя просто как либеральная диктатура», — цитирует её РИА Новости.
Захарова подчеркнула, что со стороны Соединённых Штатов нет никакого расследования, чтобы понять, что случилось с журналистом.
Ранее Захарова предложила главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю, заявившему о переживании за арестованного в России Гершковича, вступиться за основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема.
Американский президент Джо Байден обратился к российским властям с призывом освободить журналиста газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, арестованного 30 марта в России за шпионаж.