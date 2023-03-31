Захарова: реакция США на арест журналиста Гершковича стала саморазоблачением

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» заявила, что реакция Вашингтона на арест американского журналиста Эвана Гершковича стала саморазоблачением.
Захарова: реакция США на арест журналиста Гершковича стала саморазоблачением
  • РИА Новости

«Саморазоблачение так называемого демократического общества, которое проявляет себя просто как либеральная диктатура», — цитирует её РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что со стороны Соединённых Штатов нет никакого расследования, чтобы понять, что случилось с журналистом.

Ранее Захарова предложила главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю, заявившему о переживании за арестованного в России Гершковича, вступиться за основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема.

Американский президент Джо Байден обратился к российским властям с призывом освободить журналиста газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, арестованного 30 марта в России за шпионаж.

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