Захарова предложила переживающему за журналиста WSJ Боррелю вступиться за Ассанжа и Касема
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Лефортовский суд Москвы 30 марта на два месяца арестовал Гершковича по уголовному делу о шпионаже.
Боррель на фоне этого заявил, что Евросоюз осуждает задержание Гершковича. По словам главы дипломатии ЕС, «журналисты должны иметь возможность свободно заниматься своей профессией и заслуживают защиты».
«Докажите, Жозеп, свои слова хотя бы словами — вступитесь за Джулиана Ассанжа и Марата Касема», — заявила представитель российского внешнеполитического ведомства в своём Telegram-канале.
6 марта суд в Риге оставил под арестом шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема ещё на два месяца.
В январе жена Джулиана Ассанжа Стелла заявила о плохом физическом и психологическом состоянии супруга, который находится в британской тюрьме строгого режима Белмарш.