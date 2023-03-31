Захарова предложила переживающему за журналиста WSJ Боррелю вступиться за Ассанжа и Касема

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю, заявившему о переживании за арестованного в России журналиста The Wall Street Journal американца Эвана Гершковича, вступиться за основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема.

Лефортовский суд Москвы 30 марта на два месяца арестовал Гершковича по уголовному делу о шпионаже.

Боррель на фоне этого заявил, что Евросоюз осуждает задержание Гершковича. По словам главы дипломатии ЕС, «журналисты должны иметь возможность свободно заниматься своей профессией и заслуживают защиты».

«Докажите, Жозеп, свои слова хотя бы словами — вступитесь за Джулиана Ассанжа и Марата Касема», — заявила представитель российского внешнеполитического ведомства в своём Telegram-канале.

6 марта суд в Риге оставил под арестом шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема ещё на два месяца.

В январе жена Джулиана Ассанжа Стелла заявила о плохом физическом и психологическом состоянии супруга, который находится в британской тюрьме строгого режима Белмарш.