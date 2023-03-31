Белый дом: дело американца Гершковича в приоритете у Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что дело об аресте в России по обвинению в шпионаже корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича является приоритетом американского лидера Джо Байдена и всего правительства США.