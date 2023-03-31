Белый дом: дело американца Гершковича в приоритете у Байдена
Сообщение передаёт ТАСС.
«Это опять-таки является приоритетом для нынешнего президента», — заявила она, отвечая на вопрос о задержании Гершковича.
Ранее Байден обратился к российским властям с призывом освободить журналиста Эвана Гершковича, арестованного 30 марта в России за шпионаж.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю, заявившему о переживании за арестованного в России Гершковича, вступиться за основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема.