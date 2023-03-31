Вучич: обвинения против Трампа подстегнут нестабильность в США
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- © Tomas Tkacik/Keystone Press Agency
Соответствующее заявление он сделал во время своего визита в город Нови-Пазар.
«Совершенно точно, это будет способствовать дополнительной политической турбулентности в США», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим Вучич подчеркнул, что данная тема является внутриполитической.
Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу.
Позже стало известно, что прокуратура Манхэттена связалась с командой юристов Трампа относительно явки политика с целью предъявления ему обвинений.
Трамп, в свою очередь, заявил, что предъявленные ему обвинения являются политическим преследованием и вмешательством в президентские выборы.