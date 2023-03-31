Минторг США продлил экспортные ограничения в отношении «Аэрофлота» на 180 дней

Соединённые Штаты на 180 дней продлили экспортные ограничения в отношении российской авиакомпании «Аэрофлот».

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил Минторг США.

«Я удовлетворяю запрос о продлении действия распоряжения о временном отказе в предоставлении экспортных привилегий, изданном 3 октября 2022 года», — сказано в постановлении, подписанном помощником министра торговли США Мэттью Акселродом.

Постановление будет действовать в течение 180 дней.

В начале марта агентство Bloomberg сообщило, что западные санкции не оказали ожидаемого эффекта на российские авиакомпании.

15 марта глава Минтранса России Виталий Савельев заявил, что более 70 самолётов российских авиакомпаний после введения санкций остались за границей.