Bloomberg: российским авиакомпаниям удалось выдержать напор западных санкций

Западные санкции не оказали ожидаемого эффекта на российские авиакомпании, заявили в Bloomberg.

«Очевидно, санкции не сработали так, как ожидал Запад, поскольку в мировой авиапромышленности гораздо больше лазеек, чем кажется», — заявил агентству консультант в области авиации Ричард Абулафия.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование аналитиков Cirium, российские авиаперевозчики эксплуатируют 467 самолётов компаний Boeing и Airbus. В прошлом году полёты выполнялись на 544 самолётах. Для поддержания лётной годности запчасти Россия закупает в дружественных странах или производит замену нужных компонентов из имеющихся самолётов.

Кроме того, как отмечает агентство, изоляции российского авиапространства также добиться санкциями не удалось.

В феврале 2022 года Евросоюз запретил поставки товаров в Россию для использования в космической или авиационной промышленности.

В декабре 2022 года российская авиакомпания «Аэрофлот» выкупила десять самолётов Boeing 777-300ER у ирландской лизинговой компании.