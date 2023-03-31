Бывший глава МИД КНР Ван И: китайско-американские отношения переживают трудности и вызовы

Бывший министр иностранных дел Китая, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И заявил, что отношения КНР и Соединённых Штатов в настоящее время переживают трудности и вызовы.

Об этом пишет China Times.

Ван И заявил о последовательности политики КНР в отношении Соединённых Штатов и сказал, что Вашингтон намеренно превратил Пекин в серьёзный геополитический вызов или даже угрозу.

По его словам, основным условием улучшения отношений двух государств является необходимость реализации американской стороной договорённостей, достигнутых на встрече Джо Байдена и Си Цзиньпина на Бали в ноябре 2022 года.

Ранее газета The Hill сообщила, что Палата представителей конгресса США единогласно одобрила законопроект, предписывающий госсекретарю работать над лишением КНР статуса развивающейся страны в рамках международных организаций.

Как отметил 25 марта глава китайского МИД Цинь Ган, в Китае надеются, что США перестанут любыми способами сдерживать и подавлять КНР.