Бывший глава МИД КНР Ван И: китайско-американские отношения переживают трудности и вызовы
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Об этом пишет China Times.
Ван И заявил о последовательности политики КНР в отношении Соединённых Штатов и сказал, что Вашингтон намеренно превратил Пекин в серьёзный геополитический вызов или даже угрозу.
По его словам, основным условием улучшения отношений двух государств является необходимость реализации американской стороной договорённостей, достигнутых на встрече Джо Байдена и Си Цзиньпина на Бали в ноябре 2022 года.
Ранее газета The Hill сообщила, что Палата представителей конгресса США единогласно одобрила законопроект, предписывающий госсекретарю работать над лишением КНР статуса развивающейся страны в рамках международных организаций.
Как отметил 25 марта глава китайского МИД Цинь Ган, в Китае надеются, что США перестанут любыми способами сдерживать и подавлять КНР.