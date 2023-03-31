Бывший глава МИД КНР Ван И: китайско-американские отношения переживают трудности и вызовы

Короткая ссылка
Бывший министр иностранных дел Китая, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И заявил, что отношения КНР и Соединённых Штатов в настоящее время переживают трудности и вызовы.
Бывший глава МИД КНР Ван И: китайско-американские отношения переживают трудности и вызовы
  • Gettyimages.ru
  • © Pool

Об этом пишет China Times.

Ван И заявил о последовательности политики КНР в отношении Соединённых Штатов и сказал, что Вашингтон намеренно превратил Пекин в серьёзный геополитический вызов или даже угрозу.

По его словам, основным условием улучшения отношений двух государств является необходимость реализации американской стороной договорённостей, достигнутых на встрече Джо Байдена и Си Цзиньпина на Бали в ноябре 2022 года.

Ранее газета The Hill сообщила, что Палата представителей конгресса США единогласно одобрила законопроект, предписывающий госсекретарю работать над лишением КНР статуса развивающейся страны в рамках международных организаций.

Как отметил 25 марта глава китайского МИД Цинь Ган, в Китае надеются, что США перестанут любыми способами сдерживать и подавлять КНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить