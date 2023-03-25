Глава МИД КНР выразил надежду на то, что США перестанут подавлять Китай любыми способами
- AP
«Надеемся, что США откажутся от менталитета игры с нулевой суммой, перестанут любыми средствами сдерживать и подавлять Китай, будут работать вместе с Китаем, чтобы подтолкнуть китайско-американские отношения к преодолению текущих трудностей», — цитирует его ТАСС.
Дипломат добавил, что развитие отношений с США требует движения Вашингтона навстречу Пекину.
Ган также заявил, что Пекин всегда выступал за взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество между КНР и США.