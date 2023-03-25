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МИД КНР: Китай выступает за мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество с США

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Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что Пекин всегда выступал за взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество между КНР и США.
МИД КНР: Китай выступает за мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество с США
  • AP

«Отношение Китая к развитию здоровых, стабильных и конструктивных китайско-американских отношений не изменилось, (Китай) всегда выступал за взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и США», — цитирует министра РИА Новости.

Цинь Ган также заявил, что развитие китайско-американских отношений требует движения Вашингтона навстречу Пекину.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что руководство Китая не проявило интереса к организации телефонной беседы председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом.

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