Адвокат Трампа заявил, что экс-президент США не пойдёт на сделку со следствием

Адвокат Дональда Трампа Джо Такопина сообщил, что бывший президент США в ходе судебного заседания на следующей неделе планирует заявить о своей невиновности, что будет означать несогласие на сделку со следствием.

Об этом адвокат рассказал в интервью ABC.

«Мы предстанем перед судьёй и заявим, что не признаём вину», — сказал он.

По словам Такопины, сторона защиты будет «агрессивно представлять ходатайства», оспаривающие возможность юридической ответственности в рамках этого дела.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу.

Позже стало известно, что прокуратура Манхэттена в Нью-Йорке связалась с командой юристов Трампа относительно явки политика с целью предъявления ему обвинений.

Трамп, в свою очередь, заявил, что предъявленные ему обвинения являются политическим преследованием и вмешательством в президентские выборы.