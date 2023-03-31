Адвокат Трампа заявил, что экс-президент США не пойдёт на сделку со следствием
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Об этом адвокат рассказал в интервью ABC.
«Мы предстанем перед судьёй и заявим, что не признаём вину», — сказал он.
По словам Такопины, сторона защиты будет «агрессивно представлять ходатайства», оспаривающие возможность юридической ответственности в рамках этого дела.
Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу.
Позже стало известно, что прокуратура Манхэттена в Нью-Йорке связалась с командой юристов Трампа относительно явки политика с целью предъявления ему обвинений.
Трамп, в свою очередь, заявил, что предъявленные ему обвинения являются политическим преследованием и вмешательством в президентские выборы.