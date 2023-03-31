Вице-президент РСТ Санаева спрогнозировала рост спроса у россиян на поездки в Китай

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Ангелина Шурпина
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева прокомментировала в беседе с RT решение властей Китая с 31 марта разрешить туроператорам ввозить в страну иностранные туристические группы.
Вице-президент РСТ Санаева спрогнозировала рост спроса у россиян на поездки в Китай
  • AP
  • © Mark Schiefelbein

По мнению эксперта, спрос на туризм в Китай со стороны россиян есть — и отложенный, и потенциальный.

«Всё дело в логистике: насколько она будет удобна, совершенна, насколько будет затратна, как будет проставляться виза», — рассказала вице-президент Российского союза туриндустрии.

Она также отметила, что туристический поток, безусловно, будет. Как добавила Санаева, Китай — большая и интересная страна, а кроме того, дружелюбная.

«Я думаю, будет повышение турпотоков в их сторону, в сторону выездного туризма из России, ну а мы ждём и въезда тоже», — заключила собеседница RT. 

Ранее стало известно о том, что власти Китая с 31 марта разрешили туроператорам ввозить в страну иностранные туристические группы.

Генеральное консульство КНР во Владивостоке с 15 марта возобновило рассмотрение и выдачу всех типов виз в Китай, в том числе туристических, для иностранных граждан.

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