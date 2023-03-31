Китай разрешит въезд иностранных туристических групп из-за рубежа с 31 марта

Власти Китая с 31 марта разрешили туроператорам ввозить в страну иностранные туристические группы.

Об этом говорится в сообщении Министерства культуры и туризма КНР.

«Уведомляем, что с 31 марта восстанавливается оказание туристическими агентствами и онлайн-туроператорами услуг по въезду иностранных туристических групп и бронированию «билет и гостиница», — приводит сообщение ТАСС.

Генеральное консульство КНР во Владивостоке с 15 марта возобновило рассмотрение и выдачу всех типов виз в Китай для иностранных граждан, в том числе туристических.