Китай разрешит въезд иностранных туристических групп из-за рубежа с 31 марта

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Власти Китая с 31 марта разрешили туроператорам ввозить в страну иностранные туристические группы.
Китай разрешит въезд иностранных туристических групп из-за рубежа с 31 марта
  • AP
  • © Mark Schiefelbein

Об этом говорится в сообщении Министерства культуры и туризма КНР.

«Уведомляем, что с 31 марта восстанавливается оказание туристическими агентствами и онлайн-туроператорами услуг по въезду иностранных туристических групп и бронированию «билет и гостиница», — приводит сообщение ТАСС.

Генеральное консульство КНР во Владивостоке с 15 марта возобновило рассмотрение и выдачу всех типов виз в Китай для иностранных граждан, в том числе туристических.

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