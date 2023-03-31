Китай разрешит въезд иностранных туристических групп из-за рубежа с 31 марта
- AP
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Об этом говорится в сообщении Министерства культуры и туризма КНР.
«Уведомляем, что с 31 марта восстанавливается оказание туристическими агентствами и онлайн-туроператорами услуг по въезду иностранных туристических групп и бронированию «билет и гостиница», — приводит сообщение ТАСС.
Генеральное консульство КНР во Владивостоке с 15 марта возобновило рассмотрение и выдачу всех типов виз в Китай для иностранных граждан, в том числе туристических.