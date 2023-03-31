Посол Китая в ЕС допустил возможность разговора Си Цзиньпина и Зеленского

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Возможность телефонного разговора или встречи между председателем КНР Си Цзиньпином и украинским лидером Владимиром Зеленским не исключена.
Посол Китая в ЕС допустил возможность разговора Си Цзиньпина и Зеленского
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Об этом заявил постоянный представитель КНР при Евросоюзе Фу Цун.

«Возможность не исключена», — заявил он в интервью газете Financial Times, комментируя потенциальную возможность разговора или встречи Си Цзиньпина и Зеленского.

Он также отметил, что высокопоставленные китайские чиновники контактируют со своими украинскими коллегами.

Ранее Зеленский заявил, что готов провести встречу с главой КНР Си Цзиньпином на Украине.

Он отметил, что не имел контактов с китайским лидером на протяжении 2022 года.

В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Мао Нин сообщила, что в ведомстве нет информации о встрече Зеленского и Си Цзиньпина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Зеленского о желании встретиться с Си Цзиньпином.

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