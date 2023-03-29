Песков прокомментировал желание Зеленского встретиться с Си Цзиньпином

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о желании встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.
Песков прокомментировал желание Зеленского встретиться с Си Цзиньпином
  • РИА Новости

«Мы знаем взвешенную позицию КНР, мы её высоко ценим и считаем, что лидер Китая сам решает вопросы целесообразности тех или иных контактов, и мы не вправе здесь выступать с какими-либо советами», — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что готов провести встречу с главой КНР Си Цзиньпином на Украине.

Он отметил, что не имел контактов с китайским лидером на протяжении 2022 года.

В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметила, что в ведомстве нет информации о встрече Зеленского и Си Цзиньпина.

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