Песков прокомментировал желание Зеленского встретиться с Си Цзиньпином

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о желании встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Мы знаем взвешенную позицию КНР, мы её высоко ценим и считаем, что лидер Китая сам решает вопросы целесообразности тех или иных контактов, и мы не вправе здесь выступать с какими-либо советами», — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что готов провести встречу с главой КНР Си Цзиньпином на Украине.

Он отметил, что не имел контактов с китайским лидером на протяжении 2022 года.

В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметила, что в ведомстве нет информации о встрече Зеленского и Си Цзиньпина.