В Китае прокомментировали заявление Зеленского о готовности встретиться с Си Цзиньпином

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Официальный представитель МИД КНР Мао Нин отреагировала на заявление украинского президента Владимира Зеленского о готовности встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на Украине.
В Китае прокомментировали заявление Зеленского о готовности встретиться с Си Цзиньпином
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«Китай в вопросе Украины поддерживает общение со всеми сторонами, включая Украину. Что касается конкретных деталей, у меня нет информации, которую я могла бы предоставить», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Зеленский заявил, что готов провести встречу с главой КНР Си Цзиньпином на Украине.

Он отметил, что не имел контактов с китайским лидером на протяжении 2022 года.

До этого издание Financial Times сообщило, что Евросоюз «подталкивает» Си Цзиньпина к разговору с Зеленским.

Отмечается, что власти ЕС настаивают, чтобы Пекин взаимодействовал не только с Москвой, но и с Киевом.

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