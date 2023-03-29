В Китае прокомментировали заявление Зеленского о готовности встретиться с Си Цзиньпином

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин отреагировала на заявление украинского президента Владимира Зеленского о готовности встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на Украине.

«Китай в вопросе Украины поддерживает общение со всеми сторонами, включая Украину. Что касается конкретных деталей, у меня нет информации, которую я могла бы предоставить», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Зеленский заявил, что готов провести встречу с главой КНР Си Цзиньпином на Украине.

Он отметил, что не имел контактов с китайским лидером на протяжении 2022 года.

До этого издание Financial Times сообщило, что Евросоюз «подталкивает» Си Цзиньпина к разговору с Зеленским.

Отмечается, что власти ЕС настаивают, чтобы Пекин взаимодействовал не только с Москвой, но и с Киевом.