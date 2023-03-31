Япония вводит запрет на экспорт в Россию компонентов для авиации и космической отрасли

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Власти Японии приняли решение о запрете экспорта в Россию компонентов для авиации, космической отрасли, а также материалов и деталей, которые могут быть использованы при производстве беспилотников.

Об этом сообщили в Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии.

Как уточняет ТАСС, ограничительные меры вступают в силу с 7 апреля.

Кроме того, правительство Японии запретило экспорт в Россию детских велосипедов, игрушек, игрушечных моделей и макетов, а также головоломок и пазлов.

Ранее в японском МИД сообщили, что главы МИД G7 на первой встрече под председательством Японии договорились продолжить помощь Украине, усилить санкции против России и призвать третьи страны прекратить помощь Москве.

Кроме того, в Токио заморозили активы 39 человек и 73 организаций из России и ввели санкции против замглавы российского Минобороны Виктора Горемыкина.

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