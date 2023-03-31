Япония вводит запрет на экспорт в Россию компонентов для авиации и космической отрасли
Об этом сообщили в Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии.
Как уточняет ТАСС, ограничительные меры вступают в силу с 7 апреля.
Кроме того, правительство Японии запретило экспорт в Россию детских велосипедов, игрушек, игрушечных моделей и макетов, а также головоломок и пазлов.
Ранее в японском МИД сообщили, что главы МИД G7 на первой встрече под председательством Японии договорились продолжить помощь Украине, усилить санкции против России и призвать третьи страны прекратить помощь Москве.
Кроме того, в Токио заморозили активы 39 человек и 73 организаций из России и ввели санкции против замглавы российского Минобороны Виктора Горемыкина.