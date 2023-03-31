CNBC: всё больше нейтральных стран начали сближаться с Россией, отказываясь осуждать её

Всё больше стран с нейтральной позицией начали сближаться с Россией, отказываясь при этом осуждать её действия.

Об это информирует телеканал CNBC со ссылкой на отчёт Economist Intelligence Unit.

«Число стран, активно осуждающих Россию, сократилось с 131 до 122», — говорится в публикации.

В статье говорится, что расширение сферы влияния России в мире связано с её дипломатическими усилиями, а также с тем, что западные страны больше не в состоянии противостоять «нарративам Кремля».

В качестве примеров стран, с которыми у Москвы в последнее время зафиксировано сближение, упоминаются Китай, ЮАР, Турция, Колумбия и Катар.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что об изоляции России говорит только Запад, в то время как развивающиеся страны продолжают диалог с Москвой.

23 февраля газета The New York Times сообщила, что попытки США завести Россию в изоляцию окончились провалом.