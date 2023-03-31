Бывший вице-президент Пенс: обвинение Трампа — пример криминализации политики в США
Об этом он сказал в эфире телеканала CNN.
«Я думаю, американский народ взглянет на это и увидит очередной пример криминализации политики в нашей стране», — цитирует Пенса РИА Новости.
Политик также подчеркнул, что данное дело носит беспрецедентный характер и является возмутительным.
Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу.
Позже стало известно, что прокуратура Манхэттена в Нью-Йорке связалась с командой юристов Трампа относительно явки политика с целью предъявления ему обвинений
Трамп, в свою очередь, заявил, что предъявленные ему обвинения являются политическим преследованием и вмешательством в президентские выборы.