Бывший вице-президент Пенс: обвинение Трампа — пример криминализации политики в США

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Бывший американский вице-президент Майк Пенс заявил, что для жителей США обвинение в адрес экс-президента Соединённых Штатов Дональда Трампа станет очередным примером криминализации политики в стране.

Об этом он сказал в эфире телеканала CNN.

«Я думаю, американский народ взглянет на это и увидит очередной пример криминализации политики в нашей стране», — цитирует Пенса РИА Новости.

Политик также подчеркнул, что данное дело носит беспрецедентный характер и является возмутительным.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу.

Позже стало известно, что прокуратура Манхэттена в Нью-Йорке связалась с командой юристов Трампа относительно явки политика с целью предъявления ему обвинений

Трамп, в свою очередь, заявил, что предъявленные ему обвинения являются политическим преследованием и вмешательством в президентские выборы.

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