NYT: Трамп может явиться в суд в Нью-Йорке во вторник

Адвокат бывшего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Сьюзен Нечелес сообщила, что политик явится для предъявления обвинений в суд в Нью-Йорке во вторник, 4 апреля.

Об этом пишет газета The New York Times.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу.

Позже стало известно, что прокуратура Манхэттена в Нью-Йорке связалась с командой юристов Трампа относительно явки политика с целью предъявления ему обвинений

Трамп, в свою очередь, заявил, что предъявленные ему обвинения являются политическим преследованием и вмешательством в президентские выборы.