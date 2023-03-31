Business Insider: ВС Германии уже израсходовали бюджет на закупку запчастей в текущем году

Вооружённые силы Германии уже израсходовали все бюджетные средства, которые были выделены им на закупку запчастей для военной техники в текущем году.

Об этом пишет портал Business Insider со ссылкой на источники.

Как указывает РИА Новости со ссылкой на публикацию, бюджет германских ВС в 2023 году составил €51 млрд, €5 млрд из которых были отведены на закупку запчастей.

Как рассказал порталу источник, выделенные средства израсходовали уже спустя 64 дня с начала 2023 года.

В феврале депутат парламента ФРГ от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре заявил, что германское правительство замалчивает информацию о реальных расходах, которые несёт страна в связи с украинским конфликтом.