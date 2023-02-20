Депутат бундестага Котре: власти ФРГ замалчивают вызванные конфликтом на Украине расходы

Депутат парламента ФРГ от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), член комитета по защите климата и энергетике Штеффен Котре заявил, что германское правительство замалчивает информацию о реальных расходах, которые несёт страна в связи с украинским конфликтом.

Его слова приводятся на сайте бундестага.

По данным Котре, в информации, которую представило правительство Германии, нет сведений о поставках боеприпасов.

«Также замалчиваются расходы по обучению украинских солдат», — подчеркнул депутат.

Котре добавил, что, по его сведениям, до 3 февраля текущего года Германия направила дополнительно около €18,5 млн на обучение военнослужащих ВСУ.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что до конца года в стране пройдут обучение более 3 тыс. украинских военнослужащих.