Депутат бундестага Котре: власти ФРГ замалчивают вызванные конфликтом на Украине расходы
- AP
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Его слова приводятся на сайте бундестага.
По данным Котре, в информации, которую представило правительство Германии, нет сведений о поставках боеприпасов.
«Также замалчиваются расходы по обучению украинских солдат», — подчеркнул депутат.
Котре добавил, что, по его сведениям, до 3 февраля текущего года Германия направила дополнительно около €18,5 млн на обучение военнослужащих ВСУ.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что до конца года в стране пройдут обучение более 3 тыс. украинских военнослужащих.