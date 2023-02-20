В Минобороны Германии заявили о планах обучить более 3 тысяч военных Украины до конца года

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что до конца года в стране пройдут обучение более 3 тыс. украинских военнослужащих.

AP

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«До конца года будет (пройдут обучение. — RT) свыше 3 тыс. украинских военных», — приводит его слова ТАСС. Писториус назвал это «серьёзной целью» Германии. Он добавил, что с начала российской специальной военной операции в Германии обучили около 1,2 тыс. военных ВСУ. 13 февраля представитель Минобороны ФРГ Надине Клюгер объявила о старте обучения украинских танковых экипажей управлению Leopard 2.