В Минобороны Германии заявили о планах обучить более 3 тысяч военных Украины до конца года
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«До конца года будет (пройдут обучение. — RT) свыше 3 тыс. украинских военных», — приводит его слова ТАСС.
Писториус назвал это «серьёзной целью» Германии.
Он добавил, что с начала российской специальной военной операции в Германии обучили около 1,2 тыс. военных ВСУ.
13 февраля представитель Минобороны ФРГ Надине Клюгер объявила о старте обучения украинских танковых экипажей управлению Leopard 2.