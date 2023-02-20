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В Минобороны Германии заявили о планах обучить более 3 тысяч военных Украины до конца года

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Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что до конца года в стране пройдут обучение более 3 тыс. украинских военнослужащих.
В Минобороны Германии заявили о планах обучить более 3 тысяч военных Украины до конца года
  • AP
  • © Martin Meissner

«До конца года будет (пройдут обучение. — RT) свыше 3 тыс. украинских военных», — приводит его слова ТАСС.

Писториус назвал это «серьёзной целью» Германии.

Он добавил, что с начала российской специальной военной операции в Германии обучили около 1,2 тыс. военных ВСУ.

13 февраля представитель Минобороны ФРГ Надине Клюгер объявила о старте обучения украинских танковых экипажей управлению Leopard 2.

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