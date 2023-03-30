Захарова допустила, что призыв США к американцам покинуть Россию касался шпионов

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова допустила, что призыв американских властей к гражданам США покинуть российскую территорию касался шпионов.
Захарова допустила, что призыв США к американцам покинуть Россию касался шпионов
  • РИА Новости

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил о глубокой обеспокоенности американских властей в связи с присутствием граждан США в России на фоне ситуации с задержанием и арестом в России журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича по уголовному делу о шпионаже.

«Мне кажется, Джон забыл перед словом «американцев» добавить «занимающихся шпионажем», — предположила Захарова в своём Telegram-канале.

Она не исключила, что «это было сказано между строк».

30 марта Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал Гершковича

В Кремле отметили, что Гершковича взяли с поличным.

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