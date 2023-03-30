Сотрудник Белого дома Кирби: США не призывают СМИ отзывать из России журналистов

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не призывают СМИ отзывать из России журналистов

Соответствующее заявление он сделал, комментируя задержание и арест в России сотрудника издания The Wall Street Journal американца Эвана Гершковича по уголовному делу о шпионаже. После этого задержания государственный секретарь Энтони Блинкен призвал граждан США немедленно покинуть Россию.

«Мне ничего не известно о том, чтобы СМИ предлагали отзывать своих журналистов из Москвы», — сказал Кирби.

По его словам, в Белом доме понимают, что у журналистов важная работа, связанная с рисками.

При этом он заявил, что это не отменяет глубокой обеспокоенности американских властей в связи с присутствием граждан США в России.

30 марта Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал Гершковича.

В Кремле отметили, что Гершковича взяли с поличным.