Госсекретарь Блинкен призвал граждан США немедленно покинуть Россию
- AP
Заявление Блинкена распространил Госдепартамент США.
Такое заявление он сделал на фоне ситуации с задержанием и арестом в России сотрудника издания The Wall Street Journal американца Эвана Гершковича по уголовному делу о шпионаже.
«Мы повторяем наши решительные предупреждения об опасности, которая грозит гражданам США на территории России», — сказал Блинкен.
30 марта Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал Гершковича.
В Кремле отметили, что Гершковича взяли с поличным.