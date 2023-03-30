Госсекретарь Блинкен призвал граждан США немедленно покинуть Россию

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Американский государственный секретарь Энтони Блинкен призвал граждан Соединённых Штатов немедленно покинуть Россию.
Госсекретарь Блинкен призвал граждан США немедленно покинуть Россию
  • AP

Заявление Блинкена распространил Госдепартамент США.

Такое заявление он сделал на фоне ситуации с задержанием и арестом в России сотрудника издания The Wall Street Journal американца Эвана Гершковича по уголовному делу о шпионаже.

«Мы повторяем наши решительные предупреждения об опасности, которая грозит гражданам США на территории России», — сказал Блинкен.

30 марта Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал Гершковича

В Кремле отметили, что Гершковича взяли с поличным.

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