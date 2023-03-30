Госсекретарь Блинкен призвал граждан США немедленно покинуть Россию

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен призвал граждан Соединённых Штатов немедленно покинуть Россию.

Заявление Блинкена распространил Госдепартамент США.

Такое заявление он сделал на фоне ситуации с задержанием и арестом в России сотрудника издания The Wall Street Journal американца Эвана Гершковича по уголовному делу о шпионаже.

«Мы повторяем наши решительные предупреждения об опасности, которая грозит гражданам США на территории России», — сказал Блинкен.

30 марта Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал Гершковича.

В Кремле отметили, что Гершковича взяли с поличным.