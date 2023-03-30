Выступающие в защиту судебной реформы демонстранты вышли на центральные улицы в Тель-Авиве
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Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, уже несколько часов перекрыта центральная магистраль города — трасса Аялон и близлежащие улицы. Протестующие не дают автомобилям и автобусам проехать на нескольких перекрёстках в Тель-Авиве.
Активисты скандируют слоганы в защиту Нетаньяху и продвигаемой его правительством судебной реформы.
Ранее протестующие против судебной реформы правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху разожгли костры в Тель-Авиве.