Выступающие в защиту судебной реформы демонстранты вышли на центральные улицы в Тель-Авиве

Проправительственные активисты вышли на массовую акцию в Тель-Авиве в защиту судебной реформы правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, уже несколько часов перекрыта центральная магистраль города — трасса Аялон и близлежащие улицы. Протестующие не дают автомобилям и автобусам проехать на нескольких перекрёстках в Тель-Авиве.

Активисты скандируют слоганы в защиту Нетаньяху и продвигаемой его правительством судебной реформы.

Ранее протестующие против судебной реформы правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху разожгли костры в Тель-Авиве.