Выступающие в защиту судебной реформы демонстранты вышли на центральные улицы в Тель-Авиве

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Проправительственные активисты вышли на массовую акцию в Тель-Авиве в защиту судебной реформы правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Выступающие в защиту судебной реформы демонстранты вышли на центральные улицы в Тель-Авиве
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, уже несколько часов перекрыта центральная магистраль города — трасса Аялон и близлежащие улицы. Протестующие не дают автомобилям и автобусам проехать на нескольких перекрёстках в Тель-Авиве.

Активисты скандируют слоганы в защиту Нетаньяху и продвигаемой его правительством судебной реформы.

Ранее протестующие против судебной реформы правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху разожгли костры в Тель-Авиве.

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