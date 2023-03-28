Протестующие против Нетаньяху разожгли костры на улицах Тель-Авива

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Протестующие против судебной реформы правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху разожгли костры в Тель-Авиве.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что демонстранты разожгли костры на улице рядом с комплексом правительственных зданий.

На тушение прибыл расчёт пожарных, полицейские пытаются оттеснить протестующих с улицы.

Ранее израильское радио Kan передавало, что Нетаньяху согласовал с правящей коалицией приостановку судебной реформы.

Также сообщалось, что по меньшей мере 100 тыс. человек собрались у здания кнессета и устроили акцию протеста против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху.

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