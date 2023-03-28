Протестующие против Нетаньяху разожгли костры на улицах Тель-Авива
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что демонстранты разожгли костры на улице рядом с комплексом правительственных зданий.
На тушение прибыл расчёт пожарных, полицейские пытаются оттеснить протестующих с улицы.
Ранее израильское радио Kan передавало, что Нетаньяху согласовал с правящей коалицией приостановку судебной реформы.
Также сообщалось, что по меньшей мере 100 тыс. человек собрались у здания кнессета и устроили акцию протеста против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху.