Посольство США запросило официальное уведомление об аресте журналиста WSJ Гершковича в России
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Соответствующее заявление сделал в ходе брифинга заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател. По его словам, Россия должна предоставить уведомление согласно российско-американскому консульскому соглашению.
«С учётом российских административных процедур и требований безопасности на это, вероятно, уйдёт несколько дней», — цитирует ТАСС Патела.
30 марта Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал Гершковича.
В Кремле отметили, что Гершковича взяли с поличным.
После задержания Гершковича государственный секретарь Энтони Блинкен призвал граждан США немедленно покинуть Россию.