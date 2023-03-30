Посольство США запросило официальное уведомление об аресте журналиста WSJ Гершковича в России

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Посольство США запросило официальное уведомление об аресте в России по делу о шпионаже журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Посольство США запросило официальное уведомление об аресте журналиста WSJ Гершковича в России
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Соответствующее заявление сделал в ходе брифинга заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател. По его словам, Россия должна предоставить уведомление согласно российско-американскому консульскому соглашению.

«С учётом российских административных процедур и требований безопасности на это, вероятно, уйдёт несколько дней», — цитирует ТАСС Патела.

30 марта Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал Гершковича

В Кремле отметили, что Гершковича взяли с поличным.

После задержания Гершковича государственный секретарь Энтони Блинкен призвал граждан США немедленно покинуть Россию.

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