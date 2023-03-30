Представитель Белого дома Кирби: США не видят переброски ядерного оружия в Белоруссию
- AFP
Об этом он сказал в ходе брифинга.
Президент России Владимир Путин заявил, что к 1 июля на территории Белоруссии будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.
По словам Кирби, США не видели никаких указаний на то, что российский президент «уже сделал это».
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва надеется, что в НАТО адекватно оценивают серьёзность ситуации с планами размещения Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии.