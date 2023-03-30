В Румынии отказались комментировать данные о поставках оружия на Украину

Глава МИД Румынии Богдан Ауреску отказался комментировать сведения о поставках оружия на Украину.

«Это политика нашего правительства, нам кажется, что так более эффективно... Я не комментирую эту тему», — цитирует его РИА Новости.

Ауреску добавил, что после разрешения украинского конфликта «многое станет известно».

Журналистка издания Europe Diplomatic Анна ван Денски ранее сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите Европейского союза в очень резкой форме, требуя немедленных поставок вооружения.

Румынский сенатор Диана Шошоакэ призвала прекратить поддержку Украины.