В Ватикане сообщили об улучшении состояния здоровья Папы Римского Франциска

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Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни сообщил об улучшении состояния здоровья Папы Римского Франциска после госпитализации.
В Ватикане сообщили об улучшении состояния здоровья Папы Римского Франциска
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«Папа Франциск хорошо отдохнул ночью. Клиническая картина непрерывно улучшается, плановое лечение продолжается», — цитирует его РИА Новости.

По словам Бруни, утром понтифик смог вернуться к работе.

Ранее сообщалось, что у Папы Римского выявили респираторную инфекцию, лечение которой требует терапии.

Уточняется, что понтифик жаловался на трудности с дыханием, поэтому ​​он отправился в поликлинику Джемелли, чтобы обследоваться.

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