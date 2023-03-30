В Ватикане сообщили об улучшении состояния здоровья Папы Римского Франциска
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«Папа Франциск хорошо отдохнул ночью. Клиническая картина непрерывно улучшается, плановое лечение продолжается», — цитирует его РИА Новости.
По словам Бруни, утром понтифик смог вернуться к работе.
Ранее сообщалось, что у Папы Римского выявили респираторную инфекцию, лечение которой требует терапии.
Уточняется, что понтифик жаловался на трудности с дыханием, поэтому он отправился в поликлинику Джемелли, чтобы обследоваться.