В Ватикане сообщили об улучшении состояния здоровья Папы Римского Франциска

Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни сообщил об улучшении состояния здоровья Папы Римского Франциска после госпитализации.

«Папа Франциск хорошо отдохнул ночью. Клиническая картина непрерывно улучшается, плановое лечение продолжается», — цитирует его РИА Новости.

По словам Бруни, утром понтифик смог вернуться к работе.

Ранее сообщалось, что у Папы Римского выявили респираторную инфекцию, лечение которой требует терапии.

Уточняется, что понтифик жаловался на трудности с дыханием, поэтому ​​он отправился в поликлинику Джемелли, чтобы обследоваться.