Действие соглашения о таможенной помощи между Россией и Эстонией истекло

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Действие соглашения между Россией и Эстонией о сотрудничестве в таможенной сфере прекращено с 26 марта 2023 года.
Действие соглашения о таможенной помощи между Россией и Эстонией истекло
  • РИА Новости

«Прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Эстонской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, подписанного в Москве 8 июня 1999 года», — говорится в тексте официального сообщения МИД России.

24 марта Министерство иностранных дел Эстонии сообщило о решении выслать из республики одного российского дипломата.

Ранее Россия ввела санкции против представителей Латвии, Литвы и Эстонии. Запрещается въезд в страну для 144 человек, в том числе министров и депутатов.

Москва пошла на такой шаг в ответ на активное лоббирование государствами Прибалтики ограничительных мер против России, а также в ответ на вмешательство во внутренние дела страны и разжигание русофобских настроений.

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