Глава ЕК: позиция Китая по Украине станет определяющей для отношений ЕС и КНР

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Позиция Пекина по украинскому конфликту будет определяющим фактором для отношений ЕС и Китая, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Глава ЕК: позиция Китая по Украине станет определяющей для отношений ЕС и КНР
  • РИА Новости

«То, как Китай будет действовать на фоне ситуации на Украине, будет определяющим фактором дальнейших отношений между ЕС и Китаем», — цитирует её ТАСС.

Вместе с этим глава ЕК отметила, что экономическое процветание и безопасность Евросоюза зависят от отношений с Китаем.

24 февраля МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на представителя американской администрации сообщило, что в США опасаются поддержки плана Китая по Украине другими странами.

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