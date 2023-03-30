Глава ЕК: позиция Китая по Украине станет определяющей для отношений ЕС и КНР

Позиция Пекина по украинскому конфликту будет определяющим фактором для отношений ЕС и Китая, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«То, как Китай будет действовать на фоне ситуации на Украине, будет определяющим фактором дальнейших отношений между ЕС и Китаем», — цитирует её ТАСС.

Вместе с этим глава ЕК отметила, что экономическое процветание и безопасность Евросоюза зависят от отношений с Китаем.

24 февраля МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на представителя американской администрации сообщило, что в США опасаются поддержки плана Китая по Украине другими странами.