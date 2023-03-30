Глава ЕК: экономическое процветание и безопасность ЕС зависят от отношений с Китаем

Экономическое процветание и безопасность Евросоюза будет зависеть от характера отношений с Китаем, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Наши отношения с Китаем — одни из самых сложных и важных. То, как мы справимся с этим, станет определяющим фактором нашего будущего экономического процветания и национальной безопасности», — сказала она.

Ранее сообщалось, что служба инструментов внешней политики Европейской комиссии планирует укрепить потенциал представительства ЕС в Китае и усилить роль культуры во внешних отношениях.

На реализацию этих целей Еврокомиссия выделит €3,3 млн.

RT ознакомился с документом.