Глава ЕК: экономическое процветание и безопасность ЕС зависят от отношений с Китаем
- РИА Новости
«Наши отношения с Китаем — одни из самых сложных и важных. То, как мы справимся с этим, станет определяющим фактором нашего будущего экономического процветания и национальной безопасности», — сказала она.
Ранее сообщалось, что служба инструментов внешней политики Европейской комиссии планирует укрепить потенциал представительства ЕС в Китае и усилить роль культуры во внешних отношениях.
На реализацию этих целей Еврокомиссия выделит €3,3 млн.
RT ознакомился с документом.