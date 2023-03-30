На Euronews заявили о резком росте популярности RT Arabic

На Euronews отметили резкий рост популярности RT Arabic.

Об этом говорится в колонке Натаниэля Гринберга, профессора Университета Джорджа Мейсона (США).

«Сотрудничество между Египтом и Россией в информационной сфере уходит корнями в эпоху холодной войны. Из примеров относительно недавнего взаимодействия можно вспомнить 2018 год, когда египетское Ближневосточное информационное агентство MENA совместно с онлайн-платформой газеты «Аль-Ахрам», старейшего новостного СМИ в стране, подписали «соглашение» с российскими чиновниками о «развитии сотрудничества и расширении вещания на территории Египта и России», — отмечается в материале.

Гринберг подчёркивает, что за этим соглашением «последовал резкий рост популярности телеканала RT Arabic, входящего в состав российской государственной телевизионной сети RT».

«В результате канал сразу же стал самым посещаемым новостным сайтом в стране после Youm 7 — полуофициального информационного портала, который частенько репостит сообщения российских СМИ. Таким образом, Египет стал самой большой аудиторией RT Arabic», — отмечается в колонке.

Ранее руководитель RT Arabic Майя Манна сообщила, что телеканал нашёл выход из ситуации, после того как Евросоюз вынудил крупнейшую спутниковую телекоммуникационную компанию — французскую Eutelsat — запретить вещание RT Arabic.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, продолжая расширять политику ограничения работы неугодных СМИ, Брюссель подрывает те ценности, на которых строился когда-то Евросоюз.