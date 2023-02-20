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Руководитель RT Arabic: телеканал нашёл выход из ситуации с запретом вещания

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Руководитель RT Arabic Майя Манна сообщила, что телеканал нашёл выход из ситуации, после того как Евросоюз вынудил крупнейшую спутниковую телекоммуникационную компанию — французскую Eutelsat — запретить вещание RT Arabic.
Руководитель RT Arabic: телеканал нашёл выход из ситуации с запретом вещания
  • РИА Новости

«Оказывается, транслировать миллионам арабоговорящих зрителей наш телевизионный эфир — «харам». Скажу по секрету: мы выкрутились и не оставили зрителей без российской точки зрения. Каждый раз становится всё сложнее, но мы креативные!» — написала она в Telegram.

Как отмечает RT Arabic, несмотря на одностороннее решение Eutelsat о прекращении вещания телеканала, с февраля он доступен в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

Ранее Мари-Кристин Сарагос, глава французского медиахолдинга France Médias Monde, который включает в себя France24 и RFI, выразила недоумение по поводу цензуры ЕС в отношении RT.

По её словам, удивителен тот факт, что «западные демократии в качестве санкций в воинственной обстановке первым делом прибегают к оружию цензуры».

Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес заявил, что запрет RT и Sputnik «создал опасный прецедент», и назвал его неэффективным.

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