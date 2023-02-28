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Захарова заявила, что Брюссель ограничениями работы СМИ подрывает ценности ЕС

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Продолжая расширять политику ограничения работы неугодных СМИ, Брюссель подрывает те ценности, на которых строился когда-то Евросоюз, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила, что Брюссель ограничениями работы СМИ подрывает ценности ЕС
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Она подчеркнула, что в попытках цензурировать информпространство через ограничения на работу неугодных СМИ Евросоюз лишает своё общество альтернативной точки зрения и запрещает своим телеканалам ретрансляцию российских в третьих странах, тем самым навязывая им свои нарративы.

«Брюссель сознательно разрушает основы демократического общества, подрывает те принципы и ценности, на которых когда-то строился Евросоюз», — говорится в заявлении дипломата.

При этом, по словам Захаровой, в Европе, напротив, возрос интерес к российским страницам в соцсетях на фоне ограничений.

25 февраля Евросоюз согласовал десятый пакет антироссийских санкций.

Новые санкции ЕС против России включают в том числе запрет трансляции и распространения RT Arabic и Sputnik Arabic.

В постпредстве России при Европейском союзе заявили, что новые санкции объединения в отношении российских СМИ ущемляют не только их права, но и права жителей Европы.

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