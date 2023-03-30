В МИД России заявили о приостановке всех видов информационных обменов с США по ДСНВ

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Все виды информационных обменов по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) приостановлены Москвой.
В МИД России заявили о приостановке всех видов информационных обменов с США по ДСНВ
  • РИА Новости

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«С политической и правовой точек зрения ситуация такая, что все виды информационных обменов, а также другие элементы верификационной деятельности согласно ДСНВ нами приостановлены», — цитирует его ТАСС.

При этом Рябков подчеркнул, что российская сторона продолжит уведомлять США о пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) в соответствии с соглашением между СССР и Соединёнными Штатами от 1988 года.

Ранее заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель заявил, что Соединённые Штаты продолжают работу, направленную на сохранение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ. 

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