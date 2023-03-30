В МИД России заявили о приостановке всех видов информационных обменов с США по ДСНВ
- РИА Новости
Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«С политической и правовой точек зрения ситуация такая, что все виды информационных обменов, а также другие элементы верификационной деятельности согласно ДСНВ нами приостановлены», — цитирует его ТАСС.
При этом Рябков подчеркнул, что российская сторона продолжит уведомлять США о пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) в соответствии с соглашением между СССР и Соединёнными Штатами от 1988 года.
Ранее заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель заявил, что Соединённые Штаты продолжают работу, направленную на сохранение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ.