В МИД России заявили о приостановке всех видов информационных обменов с США по ДСНВ

Все виды информационных обменов по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) приостановлены Москвой.

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«С политической и правовой точек зрения ситуация такая, что все виды информационных обменов, а также другие элементы верификационной деятельности согласно ДСНВ нами приостановлены», — цитирует его ТАСС.

При этом Рябков подчеркнул, что российская сторона продолжит уведомлять США о пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) в соответствии с соглашением между СССР и Соединёнными Штатами от 1988 года.

Ранее заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель заявил, что Соединённые Штаты продолжают работу, направленную на сохранение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ.