Рябков заявил, что Россия будет уведомлять США о пусках БМР и БРПЛ

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Российская сторона продолжит уведомлять США о пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) в соответствии с соглашением между СССР и Соединёнными Штатами от 1988 года, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Рябков заявил, что Россия будет уведомлять США о пусках БМР и БРПЛ
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Безусловно, мы об этом сказали», — заявил он.

Рябков пояснил, что Россия будет придерживаться центральных количественных ограничений на СНВ на добровольной основе.

«И также продолжит выполнять соглашение 1988 года об обмене уведомлениями о ракетных пусках. Данное соглашение от 1988 будет нами выполняться», — уточнил он.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американская сторона, в частности, объявляет пусковые установки БРПЛ и тяжёлые бомбардировщики неспособными осуществлять ядерные задачи, выводя их из-под зачёта ДСНВ.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации решение России приостановить участие в договоре было единственно верным.

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