В Минобороны Китая предупредили США о последствиях провокаций в Южно-Китайском море

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ВС США должны прекратить провокации в Южно-Китайском море, иначе Вашингтону придётся нести ответственность за возможные инциденты, заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй.
В Минобороны Китая предупредили США о последствиях провокаций в Южно-Китайском море
  • РИА Новости

Так он прокомментировал проход американского корабля возле контролируемых Китаем Парасельских островов.

«Мы строго требуем от США немедленно прекратить подобные провокации, иначе они будут нести всю ответственность за все серьёзные последствия в результате вызванного ими инцидента», — цитирует его ТАСС.

Газета The Washington Post ранее призвала США и их союзников быть готовыми реагировать на растущий альянс России и КНР.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что двусторонние отношения Москвы и Пекина являются той силой, которая принесёт глобальный мир и стабильность.

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