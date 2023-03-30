Посол Станиславов: Венгрия отнесена к недружественным странам, но каналы диалога открыты

Венгрия отнесена к недружественным России странам из-за присоединения к санкциям, но каналы для диалога остаются открытыми.

Об этом заявил посол России в Венгрии Евгений Станиславов в интервью РИА Новости.

«Будапешт демонстрирует прагматичную позицию, от которой пока не собирается отказываться даже под давлением своих союзников по ЕС и НАТО», — отметил Станиславов.

Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил, что договорился с вице-премьером России Александром Новаком о продолжении бесперебойных поставок российских нефти и газа.

Венгерский президент Каталин Новак отметила, что Россия не является основным торговым партнёром для Венгрии, но её экономика — одна из самых определяющих в мире.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил в своих соцсетях, что Венгрия находится на стороне мира, но держит порох сухим и развивает свою военную промышленность.