Посол Станиславов: Венгрия отнесена к недружественным странам, но каналы диалога открыты
- Gettyimages.ru
Об этом заявил посол России в Венгрии Евгений Станиславов в интервью РИА Новости.
«Будапешт демонстрирует прагматичную позицию, от которой пока не собирается отказываться даже под давлением своих союзников по ЕС и НАТО», — отметил Станиславов.
Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил, что договорился с вице-премьером России Александром Новаком о продолжении бесперебойных поставок российских нефти и газа.
Венгерский президент Каталин Новак отметила, что Россия не является основным торговым партнёром для Венгрии, но её экономика — одна из самых определяющих в мире.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил в своих соцсетях, что Венгрия находится на стороне мира, но держит порох сухим и развивает свою военную промышленность.